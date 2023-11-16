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Yozgat’ta da evcil hayvanları olan vatandaşları yakından ilgilendiren konular hakkında uzmanlar uyardı.

Evcil hayvanlar da aşı yapılmaması ve temizlik konusuna dikkat edilmemesiyle birlikte uyuz rahatsızlığı görülebiliyor. Evcil hayvanlarda genellikle, tüy dökme, deride kalınlaşma, tüy yapısında matlaşma ve tüy de genel yapı bozukluğu gibi şüphelerde uyuz rahatsızlığından şüphe duyulabiliyor. Evcil hayvanlardan insanlara geçen uyuz türleri nadirde olsa bulunabildiğini belirten Veteriner Hekim Muhammed Ahmet Gülden, hayvanlardan insana geçen ve geçmeyen türlerinin bulunduğunu söyledi. Hayvandan insan geçen uyuz hastalığının kısa sürede tedavi edildiğini belirten Gülden, "Hayvanlarda bulunan uyuzun insana geçen türleri ve geçmeyen türleri bulunuyor. İnsan ve hayvanlarda birçok tedavi yöntemi bulunuyor. Hayvanlarda tedavi yönetimi uyuz hastalığının durumuna ve yoğunluğuna göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

“KEDİNİZ TÜY DÖKÜYORSA UYUZ OLABİLİR”

Evcil hayvanlardan insanlara uyuz geçme durumunun olduğunu belirten Gülden, "Uyuzlar Akardır, genel olarak 0,5 milimetre veya 1 milimetre arasında olan canlılardır. Bunları gözlerimizle göremeyiz. Bunları ancak mikroskop üzerinde görebiliriz. Uyuz böceği deride yaşarlar, genellikle kedi, köpek ve insanda yaşarlar. Bu akarların bazıları hayvandan insana bulaşabiliyor. Deri içerisinde yaşarlar, tünel kazarak yaşamlarını devam ettirirler. Kedilerde genellikle tüy dökme, deride kalınlaşma, tüy yapısında matlaşma ve tüy de genel yapı bozukluğu olduğunda uyuzdan şüphelenebiliyor. Genellikle hayvanlar kaşıdığı noktayı kanatır hale gelir, bununla beraber kötü bir kokuda olur. Hayvanlarda bulunan uyuzun insana geçen türleri ve geçmeyen türleri bulunuyor. İnsan ve hayvanlarda birçok tedavi yöntemi bulunuyor. Hayvanlarda tedavi yöntemi uyuz hastalığının durumuna ve yoğunluğuna göre değişiyor. Damla, hap şeklinde tedavi yöntemleri bulunuyor. Hayvanla temas sonucu insana uyuz geçen iki kişi gördüm. Bu son 5 yıl içerisinde benim gördüğüm vakalardı. İnsanlar da deride kaşıntı, deride yapı bozukluğu gibi belirtiler olabiliyor" ifadelerini kullandı.