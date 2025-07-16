İzmir'de bir avukata ait olan kiralık ofisin satışı gündeme geldi. Ancak kiracılar, potansiyel alıcılara mülkün gösterilmesine izin vermeyince süreç önce arabuluculuğa, ardından da mahkemeye taşındı. Sulh Hukuk Mahkemesi ve ardından Bölge Adliye Mahkemesi, talebi reddetti.

Yargıtay Sürece Müdahale Etti

Karardaki görüş ayrılıkları nedeniyle konu Yargıtay’a taşındı. Ankara, Konya ve Antalya’daki benzer davalarda ihtiyatî tedbirle gösterime izin verilirken; İstanbul, İzmir ve Sakarya’da talepler reddediliyordu. Uyuşmazlığın çözümü için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Daire, ülke genelindeki uzun yargılama süreleri, mülkiyet hakkı, muhtemel alıcıların kaçması ve oluşabilecek zararlar gibi gerekçelerle, şartlar oluştuğunda kiralananın ihtiyatî tedbir yoluyla alıcılara gösterilmesinin önünü açtı.

Mal Sahiplerine Güvence, Kiracılara Sınırlama

Kararla birlikte, kiracıların keyfi gerekçelerle satış sürecini tıkamasının önüne geçilmiş oldu. Mal sahipleri artık arabuluculuk sürecinden sonuç alınamaması halinde, mahkemeden geçici izinle taşınmazlarını gösterebilecek.

İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Karamercan, kararı değerlendirdiği açıklamasında, “Uygulamada büyük zararlar yaşanıyordu. Kiracılar, mülk gösterimini keyfi olarak engelliyordu. Bu karar sayesinde mal sahipleri artık mülklerini daha kolaylıkla satabilecek” ifadelerini kullandı.