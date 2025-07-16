Eski polis sevgilisi tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil K.'den şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde Eyüpsultanda bulunmuştu.

Yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın son anlarına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Tokyaz'la katil zanlısı Cemil K.'nin birlikte binaya giriş yaptığı görüldü.

Bir Daha Dışarı Çıkamadı

Güvenlik kamerasi görüntülerinde Tokyaz ve Cemil K.'nin birlikte binaya giriş yaptığı, genç kadının elinde bir içecek olduğu görülüyor. Ancak Tokyaz'ın bu girişten sonra bir daha dışarı çıkmadığı görüldü.