2024 yılı için yapılan zam sonrasında Temmuz ayında ek bir ara zam yapılıp yapılmayacağı uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamalar, asgari ücrete ara zam ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.

2024 yılı başında yüzde 49 oranında artırılan asgari ücret, 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükselmişti. Ancak yüksek enflasyon karşısında alım gücünün gerilemesi, yılın ikinci yarısında asgari ücretli çalışanlar için yeni bir düzenleme yapılması beklentisini doğurdu.

Bakan Işıkhan'dan Ara Zam Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hükümetin enflasyondaki düşüşü takip ettiğini ve olası bir olumsuz ekonomik gelişmede asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

“Ticaretimizi ve ihracatımızı artırma hedefimiz doğrultusunda asgari ücreti bir yıl için belirledik. Bu politikamız, işverenler ve ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı. Ancak vatandaşımızın alım gücünü korumak da önceliğimiz,” ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, ihtiyaç halinde yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklanırken, asgari ücretliler için resmi bir ara zam kararı henüz çıkmadı.

Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?

Haziran ayı enflasyon verilerinin yüzde 1,37 olarak açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyonda sınırlı bir yavaşlama gözlense de, özellikle temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışları, dar gelirli çalışanları zorlamaya devam ediyor.

Asgari ücretin belirlenme sürecinde doğrudan enflasyon oranları esas alınmıyor. Ücret; işçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun müzakereleri sonucunda kararlaştırılıyor.

2024 yılında ikinci bir artış yapılmazsa, bir sonraki asgari ücret düzenlemesinin 2026 yılının Ocak ayında hayata geçmesi bekleniyor.

Son 5 Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapıldı?

Yüksek enflasyon ortamında son beş yılda asgari ücrette dikkat çekici artışlar gerçekleşti. İşte yıllara göre zam oranları:

2020: %15,03

2021: %21,56

2022: İlk yarı %50,5 – İkinci yarı %29,31

2023: Toplamda iki zam ile %88

2024: %49 (Ocak), %30 (2025 başı için planlanan artış)

Bu artışlara rağmen, birçok çalışan temel giderlerini karşılamakta zorlandığını ifade ediyor.

Temmuz ayında açıklanan yeni oranlara göre:

Memur maaşlarına: %15,57

Emekli maaşlarına: %16,67 zam yapıldı.

Buna bağlı olarak pek çok sosyal yardım kalemi de güncellendi:

Evde bakım maaşı

65 yaş aylığı

Engelli maaşı

Kıdem tazminatı tavanı

Bedelli askerlik ücreti

Yapılan artışların ardından dul ve yetim aylıkları da yeniden hesaplandı.

Her ne kadar hükümetten henüz resmi bir ara zam açıklaması yapılmamış olsa da, ekonomik göstergelerde olası bir olumsuzluk yaşanması halinde asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor. Temmuz ayında alınacak karar, yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın maaşlarını doğrudan etkileyecek.

Vatandaşların gözü şimdi hükümetin olası yeni adımına çevrilmiş durumda. Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulması bekleniyor.