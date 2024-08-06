Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve prodüktör-DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiaları doğrulandı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Esra Bilgiç Faruk Sabancı (1)

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Esra Bilgiç'in kalbini Faruk Sabancı'ya kaptırdığı öğrenildi.

Faruk Sabancı (1)

Yeni bir ilişkiye yelken açan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, baş başa akşam yemeği yedikleri mekândan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan çift, aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" diyerek hızlıca otomobillerine binip oradan ayrıldılar.

Esra Bilgiç Faruk Sabancı (2)

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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın bu sürpriz aşkı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çiftin ilişkisi hakkında yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi