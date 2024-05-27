Kariyerine oyuncu olarak Eczacıbaşı'nda başlayan Ataman, daha sonra antrenörlük yolculuğuna adım attı ve Türkiye'nin çeşitli basketbol takımlarında önemli başarılara imza attı.

EĞİTİM VE İLK YILLAR

Ataman, ilk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Basketbol kariyerine 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı ve Yeşilyurt takımlarında da oynadı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Antrenörlük kariyerine Eczacıbaşı'nın altyapısında başlayan Ataman, daha sonra Efes Pilsen'in altyapısında görev aldı. Türkiye Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Efes Pilsen gibi takımlarda antrenörlük yaptı.

1997 yılında, İspanya’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda Ercüment Sunter’in yardımcısı olarak görev aldı. 1998-99 sezonunda basketbol antrenörlüğü üzerine araştırmalar yapmak için ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bulundu.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

2001-2003 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'yı çalıştıran Ataman, 2001-2002 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK BAŞARILAR

2006 yılında Ülkerspor'u çalıştırdığı dönemde magazin basınına yansıyan özel hayatı nedeniyle takımından ayrıldı. Aynı yıl İtalya Basketbol Ligi'nde Climamio Bologna ile sezon sonuna kadar çalıştı.

2007-08 sezonunda Beşiktaş Cola Turka ile anlaşan Ataman, takımıyla play-off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek finale ulaştı. 2008-09 sezonunda Efes Pilsen ile anlaşarak takıma 2005'ten sonraki ilk Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. Aynı sezonda Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanarak duble yaptı.

GALATASARAY DÖNEMİ VE ÜÇ KUPA BAŞARISI

2011-12 sezonunda Beşiktaş Milangaz ile tarihinin ilk Türkiye Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve Beko Basketbol Ligi şampiyonluklarını kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı. 2012'de Galatasaray Medical Park ile anlaştı ve takımını EuroLeague'de başarıyla temsil etti.

MİLLİ TAKIM VE SONRAKİ YILLAR

2014 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı başantrenörlüğüne getirilen Ataman, milli takım ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank'ı ULEB Eurocup'ta şampiyon yaptı.

2016 yılında Milli Takım'dan istifa eden Ataman, 2017'de Galatasaray'daki görevinden alındı. Şu anda Galatasaray Medical Park'ı çalıştıran Ergin Ataman, Türk basketbolunun en başarılı antrenörlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.

ERGİN ATAMAN'IN BAŞARILARI

Saporta Kupası Şampiyonluğu: Montepaschi Siena (2001-2002)

Türkiye Kupası Şampiyonluğu: Efes Pilsen (2008-09), Beşiktaş Milangaz (2011-12)

FIBA EuroChallenge Şampiyonluğu: Beşiktaş Milangaz (2011-12)

ULEB Eurocup Şampiyonluğu: Galatasaray Odeabank (2015-16)

Ergin Ataman, hem kulüp takımlarında hem de milli takımda elde ettiği başarılarla Türk basketbolunun önemli figürlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.