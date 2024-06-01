17 Mart'ta Ali Sirmen'in kaybıyla sarsılan Cumhuriyet gazetesi bu kez Erdal Atabek'in kaybıyla sarsıldı. Gazetenin en kıdemli yazarı, gazeteci-yazar Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet, haberi “Yaşamını sağlık hakları mücadelesine ve Cumhuriyet devrimlerine adayan gazetemizin en kıdemli yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu” ifadeleriyle duyurdu.

ERDAL ATABEK KİMDİR?

Dr. Erdal Atabek, 1930 yılında Adapazarı'nda doğdu. Öğretmen bir baba ve öğretmen bir anne tarafından yetiştirilen Atabek'in çocukluğu, Marmara bölgesinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ni birincilikle tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1954 yılında mezun olan Atabek, meslek hayatına Tıp Doktoru olarak başladı ve psikosomatik hastalıklar ile iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

1965 yılında yazarlık kariyerine adım atan Atabek, Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına seçilerek etkili bir şekilde görev aldı. Aynı yıl içerisinde Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarıyla da tanınmaya başladı. Kariyeri boyunca çeşitli önemli görevlerde bulundu; Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu başkan ve üyelikleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk müsteşarlığı gibi.

Atabek, aynı zamanda eğitim alanında da aktif rol aldı. Aile Okulları'nın kurucusu ve yöneticisi olarak çalıştı, Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde aile, gençlik ve kültür konferansları verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim eğitmenliği ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sosyal psikoloji öğretim görevlisi olarak görev yaptı.