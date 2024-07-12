Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmasıyla gündem olmuştu. Peki Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış kaç yaşındadır? Erdal Alkış ne iş yapmaktadır? gibi soruların yanıtı aranıyor. İşte detaylar…

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış, Türk iş insanı ve siyasetçi olarak tanınan bir isimdir. 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğmuştur. İş hayatına genç yaşta adım atan Alkış, işletme eğitimi aldıktan sonra 1986 yılında Kayseri'de kendi şirketini kurmuştur.

O zamandan beri, çeşitli sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren iş adamı kimliğiyle bilinmektedir. Teknoloji, tarım, çevre, futbol yöneticiliği, havaalanı ve deniz limanı işletmeciliği ile enerji sektörleri Alkış'ın ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Siyasi kariyerinde de aktif rol oynamış olan Erdal Alkış, 2002 genel seçimleri ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin seçim koordinasyonunu üstlenmiştir. Özellikle 2002 seçim sürecini anlattığı "İlk 45 Gün" adlı anı kitabıyla da tanınmaktadır.

İş dünyasının yanı sıra, Türk-Hint İş Konseyi'nin eski başkanlığını yapmış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için geçmiş dönemlerde adaylık süreci yaşamıştır. Alkış, aynı zamanda Çerkes kökenlidir ve Rusça, İngilizce, Arapça ve Çerkesçe dillerini bilmektedir.

Kişisel hayatında evli olan Erdal Alkış'ın iki çocuğu bulunmaktadır