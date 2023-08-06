YODES tarafından 09 Ağustos Çarşamba günüsaat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak Yozgat Saat Kulesi temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Katılımcılar Saat Kulesi önünde pozvererek fotoğraf çekimi olacak ve sosyal medyadan en çok beğeni alan kişi birinciliği hak etmiş olacak.

YODES Başkanı Meltem Yılmaz yarışma hakkında yaptığı açıklamada; “Yozgat Saat Kulemizi gündemde tutmak, insanlaraderneğimizi tanıtmak amacıyla bu yarışmayı düzenlemeye karar verdik. Yozgat Saat Kulemizlefotoğrafı olmayan kalmasın. Nasıl İzmir Saat Kulesi ünlü ise, bizim Yozgat Saat Kulemiz neden ünlüolmasın. Sosyal medyada Saat Kulemizi görünür kılmak istedik. Sizin de tarihi Yozgat Saat Kulemizle profesyonel bir fotoğrafınız olsun isterseniz sizi bekliyoruz, üstelik ücretsiz. Derneğimizin YönetimKuruluÜyesi Fotoğraf Sanatçısı kıymetli arkadaşımız İbrahim Aslan çekim yapacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi