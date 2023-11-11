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“Emotion İsrail malı mı? Emotion Türk malı mı? Emotion hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Emotion parfüm ve deodorant markası, 1994 yılında Aromel Kozmetik tarafından hayata geçirildi. Bu marka, Türkiye'nin önde gelen kozmetik üreticilerinden Evyap A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir. Aromel Kozmetik, 2006 yılında Evyap A.Ş.'ye katılarak gücünü daha da artırmış ve sektördeki varlığını sürdürmüştür.

Emotion'un yanı sıra, Aromel Kozmetik'in diğer markaları şunlardır:

Bellissima

Blade

First Class

Privacy

Privacy Let’s Party

Saten

Tattoo