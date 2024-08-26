Elazığ’da meydana gelen depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle tanınan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, gündemde kalmaya devam ediyor.

Yaptığı fedakarlık ve gösterdiği soğukkanlılık nedeniyle pek çok kurum tarafından teşekkür plaketleriyle onurlandırılan Kuştepe, herkesin merak ettiği bir isim haline geldi. Peki, Emine Kuştepe kimdir?

EMİNE KUŞTEPE KİMDİR?

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev yapan Emine Kuştepe, profesyonel bir sağlık memurudur. İki çocuk annesi olan Kuştepe, görev yerine gitmeden önce ailesinden helallik almayı ihmal etmedi. O anları anlatan Kuştepe, bir anne ve sağlıkçı olarak görevini yerine getirdiğini ifade etti.

EMİNE KUŞTEPE’NİN O ANLARDAKİ KAHRAMANLIĞI

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Adıyaman UMKE ekibinde gönüllü olarak görev yapan Emine Kuştepe, kısa sürede Elazığ’a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan beş katlı bir apartmanın enkazında kalan Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Gece boyunca belirli aralıklarla Çelik ile soğukkanlı bir şekilde görüşen Kuştepe, bu sayede Azize Çelik ile birlikte toplam sekiz kişinin kurtarılmasına vesile oldu.

Yaşadıklarını anlatan Kuştepe, “Azize hanım ve diğerleri, bir deprem sonrası toprak altında oldukları için hızlı nefes alıp verdiklerinde ağızlarına toprak doluyordu. Eğer ben de aynı panikle yaklaşsaydım, kalp ritimleri değişecek ve solunum sıkıntısı yaşayacaklardı. Bu durumu engellemek için Azize hanıma, bir anne olarak doğum salonunda nasıl nefes alıp veriyorsa aynı şekilde nefes almalarını söyledim. Bu sayede toprak daha az doldu ve daha rahat nefes aldılar. Azize hanım, sekiz kişinin hayatını kurtarmak için bir yol gösterici oldu. Onun bilinci ve soğukkanlılığı, bu başarının anahtarıydı. Çünkü Azize hanım, geceden beri bizimle sürekli iletişim halindeydi” diye konuştu.