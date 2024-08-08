25 Şubat 1996 tarihinde Karabük'ün Yenice ilçesinde doğan Emel Dereli, spor hayatına Kalaycılar İlköğretim Okulu'nda başlamış ve beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle gülle atma sporuna ilgi duymuştur. 2010 yılında milli takıma seçilen Dereli, kısa sürede birçok madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Milli takım kariyerine 2010 yılında adım atan Emel Dereli, Balkan Yıldızlar ve Gençler Şampiyonaları'nda birçok madalya kazanarak adını duyurdu. 2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Dereli, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etti. 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Dereli, gülle atma dalında Türkiye'nin rekorlarını elinde bulundurmaktadır. Ayrıca, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan sporcu, uluslararası arenada da Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir.

Emel Dereli, spor kariyerindeki başarıları ve uluslararası arenadaki performansıyla Türk atletizminde önemli bir yer edinmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Dereli, Türk sporunun gururu olmaya devam etmektedir.