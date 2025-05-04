Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik hazırlanan ve yalnızca Ziraat Bankası üzerinden maaş alan vatandaşları kapsayan uygulama kapsamında, devlet destekli 17.600 TL tutarında nakit avans desteği sağlanacak. Mayıs ayı içerisinde hesaplara aktarılması planlanan bu ödeme, nakit ihtiyacı bulunan emekliler için önemli bir ekonomik rahatlama sunacak.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce bireysel kredi kullanmış olan emekliler de destekten faydalanabilecek. 12 aya kadar vadeli ve düşük faizli geri ödeme imkânı sunulan sistem, özellikle düzenli maaş alan ve bankacılık işlemlerinde aktif olan emekliler için erişilebilir şartlar taşıyor.

SADECE ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN MAAŞ ALANLAR YARARLANABİLECEK

Söz konusu avans desteği, yalnızca Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara sunulacak. Ancak farklı bir bankadan maaş alan emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları halinde destekten yararlanabilecek. Uygulamanın temel amacı, düşük gelirli emeklilerin ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik yüklerini hafifletmek.

Ödemeler, doğrudan emeklinin maaş hesabına yatırılacak. 17.600 TL’lik tutar, esnek geri ödeme planı ve düşük faiz oranlarıyla, mevcut bireysel kredilere kıyasla daha avantajlı bir seçenek sunuyor.

KREDİ GEÇMİŞİ ENGEL DEĞİL

Resmî açıklamalara göre, daha önce kredi kullanmış ancak geri ödemelerinde sorun yaşamamış olan emekliler de bu haktan faydalanabilecek. Düzenli ödeme alışkanlığı olan emekliler, sistem tarafından olumlu değerlendirilerek başvurularına öncelik verilecek. Otomatik fatura ödeme talimatı bulunan, aktif hesap hareketliliğine sahip ve düzenli maaş alan vatandaşların başvurularının daha hızlı sonuçlanması bekleniyor.

BAŞVURULAR ŞUBEDEN YA DA DİJİTAL KANALLARDAN YAPILABİLECEK

Avans başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası şubelerine doğrudan başvuru yapabilecekleri gibi, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde kimlik belgesi, maaş bilgileri ve hesap hareketleri dikkate alınacak. Kredi skoru ise esnek kriterlerle değerlendirilecek.