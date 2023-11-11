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“Elseve İsrail malı mı? Elseve Türk malı mı? Elseve hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Elseve, L'Oréal tarafından üretilen ve pazarlanan bir saç bakım markasıdır. Bu marka, Fransız kökenli bir kozmetik şirketi olan L'Oréal'e aittir. L'Oréal, uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bir kozmetik şirketi olup, markalarını dünya genelinde yaygın olarak sunmaktadır. Dolayısıyla Elseve ürünleri, Fransız menşeli bir marka olarak global pazarlarda geniş bir dağılıma sahiptir.

Elseve İsrail malı değildir. Elseve markası, Fransız kozmetik devi L'Oréal tarafından üretilmektedir. Elseve, Fransız menşeli bir markadır. L'Oréal şirketi, Fransa merkezli olup dünya genelinde geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Bu nedenle Elseve markası da Fransız kozmetik endüstrisinin bir ürünüdür.