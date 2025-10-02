Son dönemde özellikle 1986 yılında basılan 50 liralık madeni para, aynı anda üç farklı hata barındırması nedeniyle koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.

Üç Ayrı Baskı Hatası

Söz konusu madeni paranın değerini artıran en önemli unsur, üzerinde yer alan üç ayrı baskı hatası. İlk hata, ay-yıldız figürünün standart konumuna göre kaymış olması. İkinci hata, Atatürk portresinde özellikle yüz ve göz çevresinde “gözyaşı” izlenimi veren bozulma. Üçüncü hata ise “50” rakamının olması gerekenden daha büyük ve orantısız şekilde basılması.

Binlerce Liraya Alıcı Buluyor

Normal şartlarda yalnızca nominal değeri olan bu para, koleksiyon piyasasında 5 bin TL’nin üzerinde alıcı buluyor. Uzmanlara göre, söz konusu paranın hem nadir bulunması hem de birden fazla hata barındırması değerini katlayan en önemli faktörler arasında.

Koleksiyonerlerin Yeni Gözdesi

Son yıllarda koleksiyon meraklılarının ilgisinin, özellikle hatalı basım paralar üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Hem nostaljik değer hem de yatırım potansiyeli nedeniyle bu tür paralar büyük talep görüyor.

Uzmanlardan Uyarı: Talep Arttıkça Değer Yükseliyor

Numismatik uzmanları, bu tip hatalı paraların sınırlı sayıda bulunması nedeniyle ilerleyen yıllarda daha da değer kazanacağını vurguluyor. Uzmanlara göre, piyasadaki arz-talep dengesi sayesinde koleksiyoncuların yanı sıra alternatif yatırım arayışında olanlar da bu tür paraları portföylerine katmaya başladı.