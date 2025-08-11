Sakarya’nın Karasu ilçesinde cankurtaranın bulunmadığı bölgede denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, dalgaların arasında kaybolarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, genç çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Henüz 16 yaşında olan Efe Erdem Sevinç, ailesi ve yakın çevresi tarafından sevgi dolu, enerjik ve sosyal kişiliğiyle tanınıyordu. Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşanan talihsiz olay, hem bölge halkını hem de gencin yakınlarını yasa boğdu.

Efe Erdem Sevinç’in, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ile yakın arkadaş olduğu da öğrenildi.

Olay Nasıl Meydana Geldi?

Edinilen bilgilere göre Efe Erdem Sevinç, ailesiyle birlikte Karasu sahiline gitti. Cankurtaran hizmetinin bulunmadığı noktada denize giren genç, çevredekilerin uyarısıyla ilk etapta sudan çıktı. Ancak bir süre sonra tekrar denize giren Sevinç, dalgaların ve güçlü akıntının etkisiyle kıyıya dönemedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Efe Erdem Sevinç Neden Öldü?

Genç yaşta hayata veda eden Efe Erdem Sevinç’in ölüm nedeni, dalgalı denizde cankurtaranın bulunmadığı bölgede boğulma olarak kayıtlara geçti.

Karasu’daki üzücü olay, denize girilen bölgelerde cankurtaran hizmetinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.