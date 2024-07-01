Efe Bezci, son dönemde Beşiktaş Spor Kulübü'ne yaptığı maddi desteklerle adını sıkça duyuran başarılı bir iş adamıdır. Peki, Efe Bezci kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapar ve nerelidir? İşte kariyeri, iş hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler:

Eğitim ve Erken Kariyer

1990 doğumlu olan Efe Bezci, ilköğretimini Büyük Kolej'de, lise eğitimini ise birincilikle Fatoş Abla Koleji'nde tamamlamıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden 2003 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında Amerika'nın New York şehrinde 3,5 ay mimarlık stajı yapmıştır.

Genç Girişimcilik ve Liderlik

Üniversite yıllarında TOBB ETÜ Ekonomi ve Genç Girişimciler Topluluğu'na 3 dönem başkanlık yapan Bezci, üçüncü sınıfta Türkiye Genç İş Adamları Derneği'ne (TÜGIAD) 21 yaşında en genç üye olarak katılmıştır. 22 yaşında TÜGIAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bezci, bu görevini halen sürdürmektedir.

İş Hayatı ve Sektörel Faaliyetler

Efe Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. BESA Grup, inşaat, arazi ve gayrimenkul geliştirme, AVM yapımı ve işletme, enerji, telekomünikasyon, turizm ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Panora ve Armada alışveriş merkezlerinin işletmesinde de görev almaktadır.

Aile ve Kişisel Hayat

Babası, inşaat sektöründe öncü projelere imza atan BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, annesi ise Kadriye Bezci'dir. Aile, aslen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindendir. Efe Bezci, 2018 yılının Ekim ayında KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ile Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmiştir. Çağla Baykam’ın babası, KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Baykam, annesi ise Noter Handan Baykam’dır.

Beşiktaş'a Destek

2020 yılında Beşiktaş Vodafone Park'ın elektriklerinin kesilmesine engel olan ve borcun kapanması için kefil olan Efe Bezci, sıkı bir Beşiktaş taraftarı ve kulüp yöneticisi olarak da tanınmaktadır.

Hobileri

İş hayatının dışında, eşi ile yeni yerler keşfetmekten, dünyayı gezmekten ve seyahat etmekten büyük keyif almaktadır.

Efe Bezci’nin başarılarla dolu kariyeri ve sosyal sorumluluk projeleri, onu iş dünyasının önemli isimlerinden biri yapmaktadır. Beşiktaş'a yaptığı desteklerle de adından söz ettiren Bezci, kariyerine hız kesmeden devam etmektedir.