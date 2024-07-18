Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? İşte detaylar…

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Ecmel Faik Sarıalioğlu, demir-çelik nakliye ve ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Ailesinin işleri nedeniyle çocukluğunu Karabük'te geçiren Sarıalioğlu, 1970'lerin başında İstanbul'a yerleşti. Ortaokul eğitimine İstanbul'da başlayan ancak ailevi nedenlerle eğitimine ara vermek zorunda kalan Sarıalioğlu, ortaokul ve lise eğitimini dışarıdan tamamladı.

1978 yılına kadar inşaatlarda, tamirhanelerde ve kamyonlarda çalışarak aile işlerine katkıda bulundu. Aynı yıl ağır vasıta ehliyetini alarak uluslararası nakliyecilik serüvenine başladı.

1991 yılına kadar ailesine ait uluslararası nakliye şirketinde hem tır şoförlüğü hem de yöneticilik yapan Sarıalioğlu, 1991'de Şafak Hanımefendi ile evlenerek Ömer ve Bengisu isimli iki çocuk sahibi oldu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu, 50 yıldır inşaat, arsa, emlak, benzin istasyonu ve uluslararası nakliye alanlarında çeşitli yatırımlar yapmaktadır.

2004'ten 2018'e kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı görevini yürüten Sarıalioğlu, spor yöneticiliği alanında da önemli bir kariyere sahiptir.

Bakırköyspor'da birkaç dönem yöneticilik yaptıktan sonra İstanbulspor Kulübü Başkanı olarak seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Spor yöneticiliği alanında bir fakülteden mezun olma hedefi bulunan Sarıalioğlu, İstanbulspor'daki başkanlık görevine devam etmektedir.