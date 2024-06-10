Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapanışı 14 Haziran'da gerçekleşecek. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, karnelerini almadan önce not durumlarını e-Okul üzerinden kontrol edebilirler. Ancak, e-Okul not giriş işlemleri ne zaman sona erecek? e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ne zaman kapanacak?

e-Okul giriş ekranı, özellikle son günlerde velilerin sıkça ziyaret ettiği bir internet sitesi haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin kapanış tarihi, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala merak ediliyor. Bu yıl e-Okul sistemi, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla belirli tarihlerde kapanacak.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini belirli bir tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu süreçte öğrenciler ve veliler, notlarını, devamsızlık bilgilerini ve diğer eğitim verilerini karne alana kadar e-Okul üzerinden erişebilecekler.

E-OKUL 2024 KAPANMA TARİHİ VE NOT GİRİŞ SÜRECİ

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapanma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, e-Okul üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar kontrol edebilirler. E-Okul sistemi aracılığıyla not girişleri tamamlandıktan sonra, karne gününde öğrencilerin ve velilerin erişimine açılacaktır.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile e-Okul sistemine giriş yapabilirsiniz.