Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan Sorgun’a bağlı Eymir Göleti inşaatı devam ediyor.

DSİ tarafından tarım arazilerini sulamak için önemli adımlar atıldığını belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Sorgun’a bağlı Eymir Kasabası'na yapılacak gölet inşaatı hızla ilerliyor” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Vali Özkan şunları söyledi: “Proje kapsamında, gölet gövdesi yükseliyor! Sulama amaçlı olan bu gölet, talvegan yüksekliği 27,50 metre ve temelden yüksekliği 36 bin 50 metre olan bir yapı olacak. Eymir Barajı tamamlandığında depolayacağı 2,72 milyon metreküp su ile 761 hektarlık tarım arazisi sulanacak.

Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”