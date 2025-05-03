Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş, özellikle Haute Couture (özel dikim) alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurmuştur.

İlk önemli tasarımlarını şarkıcı Hande Yener için hazırlayan Saraçoğlu, ardından Nükhet Duru gibi efsane isimlerle çalışmıştır. Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Sibel Can, Nazan Öncel gibi hem yerli hem de yabancı birçok ünlü isme özel kıyafetler tasarlamıştır.

KARİYER HAYATI

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte "Sen Yeter Ki İste" adlı televizyon programında yer aldı. Tasarım çizgisini yurt dışına da taşıyan Saraçoğlu’nun, Dubai’de bir mağazası bulunmaktadır.

Moda alanındaki başarısını ekranlara da taşıyan Gülşah Saraçoğlu, şu anda TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda adlı moda yarışmasında jüri üyesi olarak yer almaktadır.

ÖZEL HAYATI

2010 yılında iş insanı Selçuk Yentur ile evlenmiş, 2012’de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015’te ikinci kez boşanmıştır. 11 Ocak 2018 tarihinde Selçuk Yentur ile tekrar nişanlanmıştır. Bu birliktelikten 2011 doğumlu bir oğlu, Aslan Yentur bulunmaktadır.

KISACA GÜLŞAH SARAÇOĞLU:

Doğum yılı: 1982

Meslek: Moda tasarımcısı, televizyon jüri üyesi

Çalıştığı ünlüler: Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, vb.

TV Programı: Doya Doya Moda (TV8)

Çocuk: Aslan Yentur (d. 2011)

Mağaza: Dubai’de Haute Couture mağazası