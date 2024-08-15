Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezonuyla geri dönüyor. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Türkiye’nin beğenilen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon izleyicilerin büyük takdirini kazanan ve birçok önemli olayı aydınlatan program, beşinci yılında da izleyicilerini ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, bugüne kadar yüzlerce kaybı bulup, hasret çekenlere umut aşılamış ve şüpheli ölümleri aydınlatmış bir program olarak dikkat çekti. Yeni sezonunda da yine Türkiye’nin konuşacağı, merakla takip edeceği konuları ele alacak ve izleyicilerine güvenilir bilgiler sunacak.

Programın yeni sezonu 19 Ağustos Pazartesi günü Show TV ekranlarında 15.00'te canlı yayınla başlayacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, hafta içi her gün saat 15.00’te izleyicileriyle buluşarak, olayları aydınlatmaya, sorulara yanıt bulmaya ve kayıpları ortaya çıkarmaya devam edecek.