Derya Cebecioğlu'nun Çin ile oynanan maçta küfür ettiği iddiası spor kamuoyunun merak konusu oldu. Dün Paris Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları’nın çeyrek finalde karşılaştığı Çin'e karşı aldığı 3-2'lik galibiyet büyük sevinç yarattı. Ancak, maç sırasında yaşanan bir olay izleyiciler tarafından dikkatle incelendi.

Maçın ilerleyen bölümlerinde, Derya Cebecioğlu’nun aldığı bir sayının ardından yaptığı ağız hareketleri bazı izleyiciler tarafından küfür olarak algılandı. Sosyal medyada bu konu üzerine birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, Cebecioğlu’nun tepkisini "adrenalin patlaması" ve "yüksek konsantrasyon" olarak değerlendirirken, "Kasmış kendini bazıları gibi sürekli ekrana poz vermek için. Hakkıdır, eder, yerinde edilen küfür şiir gibidir" şeklinde görüş belirtti.

Derya Cebecioğlu'nun bu hareketlerinin gerçek amacı ise hala tartışma konusu. Cebecioğlu’nun sporcu tavrı ve performansı, sporseverler tarafından takdirle karşılanıyor.