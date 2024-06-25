Ünlü manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, kızının odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıklayan Akkaya, şimdi de kızıyla olan WhatsApp yazışmalarını sosyal medya hesabında paylaşarak dikkat çekti.

Deniz Akkaya, son dönemlerde kızıyla yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor. Her geçen gün farklı ve çarpıcı olaylarla adından söz ettiren Akkaya, geçtiğimiz günlerde kızının odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıklamıştı.

Akkaya, kızı Ayşe ile olan WhatsApp yazışmalarını Instagram hesabında paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle "Spor yapmayan çocuk kabul etmiyorum." şeklindeki mesajı büyük tepki topladı. İşte detaylar...

MESAJLARIN İÇERİĞİ

Deniz Akkaya, paylaşımlarında kızı Ayşe'nin okuldaki bazı zorluklarla nasıl başa çıktığını ve ailesinin spor konusundaki tutumunu ele aldı. Akkaya'nın mesajları şu şekildeydi:

"Ve evet, çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve bu sinir giderek arttı. Okula gidip ağladığı zamanlarda, okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını açıp bana sormuş mu? Hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı?

Spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı? Anlatmadınız! Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse babam için en iyi çocuk o olur. Bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince...

Evet, çocuğum için en iyisini istedim ve yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım. Keşke zorlamasaydım, tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru..."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Akkaya'nın "Spor yapmayan çocuk kabul etmiyorum." ifadesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Akkaya'yı sert bir şekilde eleştirirken, bazı yorumlar şu şekilde oldu:

"Senin çok acil tedavi olman lazım"

"Çocuğunla özel mesajlarını neden paylaşıyorsun?"

"Yüzmek istemiyor"

Tartışmalar Devam Ediyor

Deniz Akkaya'nın bu paylaşımları, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Eleştirilerin odağında olan Akkaya'nın, kızıyla olan sorunları çözmek için daha sağduyulu ve özel bir yaklaşım benimsemesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.