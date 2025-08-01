Boğazlıyan’da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Temmuz 2025’te gerçekleştirdikleri müşterek faaliyette fotokapan sistemine takılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelileri bölgede kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

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Olay yerinde yapılan aramalarda 1 bel küreği, 1 kazma, 1 çapa ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Muhabir: Selma Şahin