Beşiktaş'ta 11 Ağustos Pazar günü sabaha karşı 04:00 sularında yaşanan bir trafik kazasında, Furkan Dağlı'nın kontrolündeki yüksek hızla seyreden cip, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, bu sırada yoldan geçen Dila Karslı'ya çarptı. Olayın ardından Dağlı, aracıyla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay sonrası yapılan incelemelerde, cipin sürücüsü Furkan Dağlı'nın, Dağlı Otel ve Turizm'in sahibi olduğu ve 31 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

FURKAN DAĞLI KİMDİR?

Furkan Dağlı, iş dünyasına genç yaşlardan itibaren ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak kendini geliştiren bir iş adamıdır. Ekonomi ve işletme alanlarında aldığı eğitimle iş dünyasında sağlam bir temel oluşturan Dağlı, üniversite yıllarında edindiği girişimcilik ruhuyla dikkat çekti. Turizm sektöründe faaliyet gösteren Furkan Dağlı, Dağlı Otel'in sahibidir. Ancak Dağlı hakkında kamuoyunda fazla bilgi bulunmamaktadır.

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Furkan Dağlı, Beşiktaş'ta yaşanan trafik kazası sonrası 4 saat süren bir aramanın ardından Çerkezköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Dağlı'nın geçmişte de 31 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.