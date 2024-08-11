BİM’in kurucularından Cuneyd Zapsu'nun hayatı ve kariyeri, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Cuneyd Zapsu’nun kimliği, yaşı ve kökeni hakkında detaylar:

CUNEYD ZAPSU KİMDİR?

Cuneyd Zapsu, 19 Kasım 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlı olan Zapsu'nun babası Pertev Zapsu, Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. Çocukluğunu Almanya’nın Münih şehrinde geçiren Zapsu, ilkokul eğitimini 1962-1967 yılları arasında burada tamamladı. Ardından İstanbul'daki Alman Lisesi’nde 1967-1974 yılları arasında eğitim aldı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldı.

BİM’İN KURUCUSU CUNEYD ZAPSU KİMDİR?

İş hayatına özel sektörde adım atan Cuneyd Zapsu, Almanya'daki üniversite yıllarında babasının kurduğu tekstil şirketini yeniden yapılandırdı. Daha sonra ağabeyi ile birlikte fındık ihracatına yöneldi. 1979 yılında Balsu Gıda’yı ve 1995 yılında BİM Alışveriş Mağazaları’nı kurarak perakende sektörüne giriş yaptı. 2003 yılında BİM'deki hisselerini sattı.

SİYASİ KARİYERİ VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

Cuneyd Zapsu, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucuları arasında yer aldı ve 2008 yılına kadar Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği ve AKP Genel Başkanı Özel Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2008 yılı itibarıyla kurduğu Cuneyd Zapsu Danışmanlık A.Ş. aracılığıyla danışmanlık hizmetleri sunmaya başladı. Ayrıca, 2008-2010 yılları arasında A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin kurucu üyesi ve hissedarı oldu. 2012-2020 yılları arasında Coca Cola Inc.’de kıdemli danışmanlık yaptı ve Rosatom State Nuclear Energy Corporation’da da kıdemli danışman olarak görev aldı.

Zapsu, 1986 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir ve Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenli katılımcısıdır. Ayrıca, birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu veya üye olarak yer almaktadır. 1994 yılından itibaren Türk-Amerikan İş Konseyi (TAIK) yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. 2008 yılında ailesiyle birlikte kurduğu Genç Hayat Vakfı’nda (GHV) denetim kurulu üyesidir. PODEM’in yönetim kurulu başkan yardımcılığı, DEİK’in yönetim kurulu üyeliği, ve Londra merkezli The Performance Theatre’ın kuruculuğu gibi pek çok sivil toplum faaliyetinde bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Cuneyd Zapsu, 1979 yılında Beyza Zapsu ile evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu.