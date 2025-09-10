“Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” adı verilen destek programı ile çocuklu kadın çalışanlar ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Bakan Işıkhan, paketin kadınların hem iş hayatına daha güçlü şekilde katılmasını hem de aile yaşamını sürdürebilmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

İşverene 97 Bin 500 TL, Anneye 60 Bin TL Destek

Yeni teşvik kapsamında işverenlere ve annelere ayrı ayrı destekler sağlanacak:

İşveren desteği: İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar ödeme yapılacak.

Anneye çocuk bakım desteği: Kadının çocuğu bulunması halinde çalışan anneye 6 ay boyunca toplam 60 bin TL’ye kadar destek verilecek.

Böylece toplamda bir kadın çalışan için 157 bin 500 TL’ye kadar destek sunulmuş olacak.

Çocuk Bakım Desteği Artırıldı, Süre Uzatıldı

Yeni düzenlemeyle çocuk bakım desteğinin tutarı ve süresi de artırıldı. Daha önce aylık 7 bin 500 TL olan yardım, 10 bin TL’ye çıkarıldı. Destek süresi ise 3 aydan 6 aya uzatıldı.

Bakan Işıkhan, bu adımla kadınların doğum sonrası iş hayatına daha kolay dönebilmelerinin ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yaş Sınırı Kaldırıldı

Projenin kapsamını genişleten bir diğer yenilik ise yaş sınırının kaldırılması oldu. Artık çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışan bu destekten yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” sözleriyle düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Kadın İstihdamında Yeni Bir Dönem

Hükümet, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen bu proje ile yalnızca kadınların ekonomik hayata katılımını değil, aynı zamanda iş-aile dengesinin korunmasını da hedefliyor. Çalışma hayatında kadınlara sağlanacak bu desteklerin, istihdamı artırması ve kayıt dışı çalışmayı azaltması bekleniyor.

Uzmanlar, teşvikin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir fırsat oluşturduğunu, kadın çalışanların iş gücünde daha güçlü bir şekilde yer almasının Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.