Genç çiftçilere bedelsiz arazi tahsisi, düşük faizli kredi ve konut desteği sağlanması hedefleniyor. Yeni teşvik paketi kısa süre içinde hayata geçirilecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında sunulan verilere göre, Türkiye’de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yalnızca yüzde 12’si 40 yaş altı. Genç çiftçi oranı yüzde 5’e gerilerken, kırsalda ortalama yaş 59 olarak belirlendi.

Kırsala Dönüşe Teşvik Geliyor

Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve genç nüfusu üretime katmak amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketi, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri hedef alıyor. Bu gençlere, köye dönüş yapmaları halinde ücretsiz arazi, düşük faizli finansman imkânı ve konut desteği sunulacak.

Ev Yapmak İsteyene Altyapı Desteği

Teşvik paketinde yalnızca finansal destek değil, aynı zamanda yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar da yer alacak. Ev yapmak isteyen genç çiftçilere konut inşası için destek sağlanacak, atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılacak ve gerekli altyapı yatırımları da teşvik edilecek.

Çalışmaların detaylandırılması için ilgili bakanlıkların hazırlayacağı önerilerin kısa süre içerisinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulması bekleniyor.