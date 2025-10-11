Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Cemre Baysel dizide Zeynep karakterini canlandıracak. Baysel kimdir, kaç yaşında? Güller ve Günahlar'a Zeynep'i canlandıran Cemre Baysel'in hayatı ve kariyeri ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Birçok dizide rol alan genç oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizinin Konusu Nedir?

Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep’e göre değil! Kader’e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.

Cemre Baysel Kimdir?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını, 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde yardımcı bir rol ile yaptı. Daha sonra, 2017 yılında yayımlanan İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihî drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı.

Romantik Komedi de Oynadı

2021 yılında yayımlanan romantik komedi türündeki Baht Oyunu adlı dizide Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı. Son olarak 2024 yılında Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... adlı dizide rol almıştır.