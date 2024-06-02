Baysel, tarihi drama dizisi "Payitaht Abdülhamid"de canlandırdığı "Firuze" karakteri ile dikkat çekti. 2018-2019 yılları arasında "Elimi Bırakma" dizisindeki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Kısa süreli de olsa "Ramo" dizisinde yer aldı ve 2020 yılında "Sol Yanım" dizisinde rol aldı.
2021 yılında romantik komedi dizisi "Baht Oyunu"nda Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrol oynayan Cemre Baysel, performansıyla büyük beğeni topladı. Bu başarısı, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmasını sağladı.
CAMRE BAYSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER
2014-2016 Yeşil Deniz
2017 İsimsizler
2017-2018 Payitaht Abdülhamid
2018-2019 Elimi Bırakma
2020 Ramo
2020-2021 Sol Yanım
2021 Baht Oyunu
2022 Senden Daha Güzel
2023- Sakla Beni