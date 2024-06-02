Baysel, tarihi drama dizisi "Payitaht Abdülhamid"de canlandırdığı "Firuze" karakteri ile dikkat çekti. 2018-2019 yılları arasında "Elimi Bırakma" dizisindeki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Kısa süreli de olsa "Ramo" dizisinde yer aldı ve 2020 yılında "Sol Yanım" dizisinde rol aldı.

2021 yılında romantik komedi dizisi "Baht Oyunu"nda Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrol oynayan Cemre Baysel, performansıyla büyük beğeni topladı. Bu başarısı, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmasını sağladı.

CAMRE BAYSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

2014-2016 Yeşil Deniz

2017 İsimsizler

2017-2018 Payitaht Abdülhamid

2018-2019 Elimi Bırakma

2020 Ramo

2020-2021 Sol Yanım

2021 Baht Oyunu

2022 Senden Daha Güzel

2023- Sakla Beni