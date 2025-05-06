Sosyal sorumluluk projeleri, modaya olan ilgisi ve cemiyet hayatındaki varlığıyla adından sıkça söz ettiren Derin Mermerci, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. İşte Mermerci’nin yaşamına dair merak edilen ayrıntılar...

28 Nisan 1981’de İstanbul’da doğan Derin Mermerci, Türkiye’nin köklü ailelerinden birine mensuptur. Babası, Türkiye’nin ilk tekstil kuruluşlarından biri olan Akfil Tekstil’in sahibi Mehmet Ata Demirci; annesi ise Ender Mermerci’dir. Yosun ve Tansa isimli iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Mermerci, Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Bryant College’da pazarlama alanında sürdürdü.

Daha sonra Paris’te “Design Marketing” eğitimi aldı; ancak bu eğitimi yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye dönüşünün ardından sosyal sorumluluk projeleri ve moda alanında çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında medya sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Aydın ile evlenen Derin Mermerci, bu evlilikten Lal ve Mina adlarında ikiz kız çocuk dünyaya getirdi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı. Mermerci, 2015 yılında 34 yaşında anne oldu.

Kurumsal bir görevde bulunmayan Mermerci, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ağırlık veriyor. Özellikle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurduğu “Bir Can Bir Candır” isimli dernekle bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca moda danışmanlığı ve çeşitli marka iş birlikleriyle de kariyerini sürdürüyor.

Zarif tarzı, sosyal duyarlılığı ve toplum içindeki aktif rolüyle öne çıkan Derin Mermerci, cemiyet dünyasının dikkat çeken figürlerinden biri olmaya devam ediyor.