Soruşturma Gündemde

Gündemdeki gelişmelerle birlikte, başarılı oyuncunun yaşı, kökeni ve kariyeri hakkında sorular artmaya başladı. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat karakteri Cem Yiğit Üzümoğlu Türk müdür? İşte detaylar…

Başarılı Kariyeri

Soruşturma süreciyle gündeme gelen ve hapis cezası haberiyle adından söz ettiren Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak TRT dijital dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’da “Cevat” karakteriyle dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun yaşamı, kariyeri ve kim olduğu merak ediliyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994’te İstanbul’da doğmuş ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi sırasında yurt dışında fiziksel tiyatro ve hareket eğitimi programlarına katılan Üzümoğlu, özellikle sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Tiyatro Geçmişi

Profesyonel tiyatro kariyerine dikkate değer sahne yapımlarıyla adım atan Cem Yiğit Üzümoğlu, 2017 yılında sahnelediği Troas adlı oyunla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı” ödülünü kazandı. Televizyon ekranlarına ilk çıkışını 2017 yapımı “Adı Efsane” dizisiyle gerçekleştirdi. Ardından Netflix’te yayınlanan “Hakan: Muhafız” dizisinde “Emir” karakteriyle uluslararası izleyiciyle buluştu. En büyük çıkışını ise Netflix belgesel dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da Fatih Sultan Mehmed’i canlandırarak yaptı.

Başlatılan Hukuki Süreç

2024’te yayınlanan TRT dijital platformundaki Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) rolünü üstlenen Üzümoğlu, bu performansıyla olumlu eleştiriler aldı. Ancak son dönemlerde oyuncunun ismi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan bir soruşturmayla gündeme geldi. “Boykot çağrısı” çerçevesinde kendisine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yöneltildi. Gözaltına alınan Üzümoğlu, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Cem Yiğit Üzümoğlu, hem sahne hem de ekran projelerindeki etkileyici performanslarıyla tanınan bir sanatçı olurken, hukuki sürecin gölgesinde kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir isim haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra gündemdeki açıklamalarıyla sosyal ve kültürel tartışmaların merkezinde yer aldı.