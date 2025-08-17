Cem Duman, Eskişehir doğumlu, Erzurum kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur. Doğum tarihi net olarak bilinmese de, 2023 yılında Atatürk Üniversitesi’nden mezun olduğu dikkate alındığında, 2025 itibarıyla 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Cem Duman, Duman Hukuk Bürosu’nun sahibidir. Büro, Eskişehir Tepebaşı, Hoşnudiye Mahallesi’nde faaliyet göstermektedir.

Nisan 2023’ten bu yana Böcü Balbay Avukatlık Ortaklığı’nda Ofis Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2014-2023 yılları arasında DenizBank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kanuni Takip Birimi’nde ipotekli taşınmaz ve rehinli araç satışlarından sorumlu takip uzmanı olarak çalışmıştır.

Ceza hukuku alanında birçok davada görev almış, özellikle Marmaray saldırısı, Kahramanmaraş depreminde kolon kesme davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği süreçlerde mağdur ailelerin avukatlığını üstlenmiştir.

Neden Göz Altına Alındı?

Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündeme gelmişti.

Gözaltına alınan o avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi.

Cem Duman son günlerde lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle gündeme gelmişti.