Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat ili ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, Çekerek’in ilçesinin 2023 yılı nüfusu kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK alınan verilere göre Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri ortaya çıktı.

Çekerek ilçesinin 2023 yılı nüfus sayısı TÜİK verilerine göre 18 bin 781.

2019 yılında 19 bin 467 olan Çekerek ilçesinin nüfusu, 2020 yılında 19 bin 415’e geriledi. 2021 yılından 18 bin 688 olarak açıklanan verilere göre Çekerek’te nüfus düşmeye devam etti. 2022 yılında 18 bin 245 olan Çekerek ilçesinin nüfusu, 2023 yılında 18 bin 781 oldu.