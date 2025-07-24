Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yunus Emre Camii'nin şadırvan kısmında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.

Dolmuş şoförü olduğu öğrenilen Aydoğdu'nun kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi işlemleri yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.