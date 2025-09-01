Disney, animasyon dünyasının sevilen serilerinden biri olan Buz Devri filmi sevenleriyle buluşmaya az kaldı.

Eski Kadro Geri Dönüyor

Uzun zamandır seriye hayat veren ünlü seslendirme sanatçıları yeniden rollerini üstlenecek.

Film Neyi Anlatacak

Serinin ana karakterleri olan Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat'in maceralarını anlatmaya devam edecek. Sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş köşelerini keşfederken, dinazorlar ve lavlarla dolu bir maceraya atılacak.

Geri Sayım

Vizyon tarihi daha önce 18 Aralık 2026 olarak duyurulmuştu ama Disney resmi sitesinde Buz Devri 6 için vizyon tarihi 5 Şubat 2027 olarak açıklandı.