Bu tarihten itibaren eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve sahipleri yasal sorunlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacak. Özellikle trafiğe çıkan sürücüler için bu durum son derece önemli bir konu haline geldi.

Ehliyet yenileme işlemleri, Türkiye genelindeki tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor. Sürücülerin, yenileme işlemlerini tamamlamak için Alo 199, e-Devlet sistemi veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu almaları gerekiyor. Randevu alma sürecinin ardından gerekli belgelerin temin edilmesi ve ilgili müdürlüğe teslim edilmesi gerekiyor.

Yenileme için gerekli belgeler arasında sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti bulunuyor. Sağlık raporu, sürücünün sağlık durumunun yeterli olduğunu belgelemek amacıyla isteniyor ve genellikle aile hekimlerinden alınabiliyor. Biyometrik fotoğraf ise ehliyetin geçerliliği için kritik öneme sahip.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu yenileme işlemlerinin zamanında yapılması gerektiğinin altını çizerken, sürücülerin son tarihin yaklaşmasıyla birlikte işlem yapma konusunda acele etmelerini önerdi. Eski sürücü belgelerinin geçersiz hale gelmesi, sürücülerin trafik kontrollerinde ve olası cezalarda sorun yaşamalarına yol açabilir.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemlerini yaparken, randevu sisteminin yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve gerekli belgeleri önceden hazırlamalıdır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, eski sürücü belgelerine sahip olan sürücülerin normal harç tarifesi üzerinden yenileme işlemi gerçekleştirecekleri hatırlatıldı. Bu nedenle, ehliyet yenileme işlemlerinin geciktirilmemesi ve yasal süreçlerin aksamaması büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, sürücüler için 31 Aralık 2024 tarihi, yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından kritik bir dönüm noktasıdır. Sürücülerin, bu tarihten önce gerekli işlemleri tamamlamaları, gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları önlemek adına son derece önemlidir.