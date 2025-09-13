Uzmanlar nelerin buzdolabına konulmaması, nelerin ise konulması gerektiğini anlattı.

Buzdolabı Dışında Muhafaza Edilmesi Gereken Besinler

Domates

Soğuk, domatesin tadı ve dokusunun bozulmasına sebep oluyor. Uzmanlar domatesin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor.

Patates

Patatesi buzdolabında saklamak, içindeki nişastanın şekere dönüşmesine yol açıyor. Bu da patatesin aşırı tatlılaşmasına ve pişirildiğinde zararlı olabilecek bileşenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar patatesin kiler gibi serin, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde tutulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca soğanlarla birlikte saklamanın ikisinde de bozulmayı artırabileceğini belirtiliyor.

Soğan

Soğan buzdolabında nemi kolayca emiyor. Bu da küflenmesine ve yumuşamasına sebep oluyor. Gün ışığından uzak, kuru ve havalandırılmış bir yerde muhafaza edilmeli.

Salatalık

Soğuğa karşı hassas olan salatalık buzdolabında uzun süre kaldığında yumuşuyor. Oda sıcaklığında birkaç gün içinde tüketilmeli; buzdolabına konacaksa bir–iki günden fazla bekletilmemeli.

Dolmalık Biber

Birçok kişi dolma biberi buzdolabına koysa da oda sıcaklığında muhafaza etmek tazeliğini ve tadını koruyor. Kesilmediği sürece serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi öneriliyor.

Avokado

Olgunlaşmamış avokadoları buzdolabında muhafaza etmek olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor. En iyi sonuç için avokado yumuşayana kadar oda sıcaklığında tutmak gerekiyor. Olgunlaştıklarında ise daha uzun süre tazeliğini korumak için buzdolabında muhafaza edilebilir.

Kabak

Kabak dayanıklı yapısı sayesinde kilerde saklamaya oldukça uygun. Ancak soğukta saklamak dokusuna zarar vererek erken bozulmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, kabağın serin ve karanlık bir yerde tutulması gerektiğini ayrıca yumuşama belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Elma

Elma etilen gazı yayıyor. Bu da buzdolabında yanında tutulan diğer ürünlerin daha hızlı bozulmasına sebep olabiliyor. Buzdolabına tutmak elmanın daha uzun süre taze kalmasını sağlasa tadı ve dokusunu etkiliyor. En iyi lezzet için uzmanlar elmanın direkt ısı ve gün ışığından uzakta meyve kasesinde saklanması gerektiğini söylüyor.

Muz

Soğuk, muzun olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor ve kabuğunun daha erken kararmasına yol açıyor. Muzlar olgunlaşana kadar oda sıcaklığında muhafaza edilmeli.

Orman Meyveleri

Orman meyveleri oldukça kolay bozulabiliyor. Doğru şekilde saklanmadığında kolayca yumuşayarak küflenebiliyor. Buzdolabında saklamak raf ömrünü bir miktar uzatsa da asıl bozulma sebebi nem oluyor. Uzmanlar, orman meyvelerinin yıkanmadan hava alabilen ve fazla nemi çekecek kağıt havlu ile kaplanmış bir kapta muhafaza edilmesini öneriyor.

Buzdolabında Muhafaza Edilmesi Gereken Besinler

Ketçap

Birçok kişi ketçabın market raflarında olduğu gibi evde de buzdolabı dışında saklanması gerektiğini düşünüyor. Ancak açıldıktan sonra buzdolabına konması gerekiyor.

Mısır

Mısırın tazeliğini korumanın yolu buzdolabından geçiyor. Uzmanlar, “Mısırı satın aldıktan hemen sonra buzdolabına koyarsanız, içindeki şekerlerin nişastaya dönüşme süreci büyük ölçüde yavaşlar. Bu da doğal tatlılığını ve çıtır dokusunu daha uzun süre korumasını sağlar” dedi.

Tam buğday unu

Diğer un türlerinin oda sıcaklığında saklanması gerekse de tam buğday unu daha çok yağ içeriğine sahip olmasından dolayı oda sıcaklığında acılaşabilir veya ekşir. Bu sebeple buzdolabında muhafaza edilmeli.

Tereyağı

Teknik olarak tereyağını mutfak masasının üzerinde saklamakta bir sakınca yok. Ancak tazeliğini korumak ve lezzetini artırmak için en iyisi buzdolabında tutmak. Uzmanlar, “Tereyağını hem sürülebilir hem de taze tutmanın en iyi yolu, sadece öğün için gereken miktarı çıkarmak ve kullanmadan yaklaşık bir saat önce buzdolabı dışında bekletmek. Böylece tereyağı ideal şekilde yumuşar” dedi.

Kuruyemişler

Satın aldıktan sonraki bir ay içinde tüketecekseniz kuruyemişleri kilerde saklamakta bir sakınca yok. Ancak daha uzun süre taze kalmalarını istiyorsanız buzdolabında muhafaza etmeniz öneriliyor. Uzmanlar, “Kuruyemişlerdeki doymamış yağlar hassastır ve hızla acılaşarak doğal lezzetini bozabilir, tüketim keyfini azaltabilir” dedi.