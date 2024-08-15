1 Ağustos 1971 doğumlu Bülent Uygun, Adapazarı doğumlu deneyimli teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Uygun, futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giymiştir.

Futbol kariyerine Sakaryaspor'un genç takımlarında başlayan Uygun, genç yaşlarda Genç Millî Takım'a seçilmiş ve ardından Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur. Sakaryaspor'da profesyonel futbol yaşantısına başlayan Uygun, burada geçirdiği dört yıl boyunca önemli başarılara imza atmıştır. Ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşamış, Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor'da forma giymiştir. 2001 sezonunda futbol kariyerine Sivasspor'da son vermiştir.

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Bucaspor ve Eskişehirspor'u çalıştırmıştır. Eskişehirspor'da 2010-11 sezonunun 8. haftasında Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelmiş ve sezonu 7. sırada tamamlamıştır. 2011-12 sezonunda Elazığspor'un başına geçerek takımı Süper Lig'e çıkarmış, ancak 7. haftadan itibaren elde ettiği sonuçlarla eleştirilmiştir. Elazığspor'un bu süreçteki performansının ardından, duygu dolu bir veda mesajı yayınlanmıştır.

7 Şubat 2013 tarihinde Gaziantepspor ile anlaşan Uygun, 11 Kasım 2013'te Gaziantepspor teknik direktörlüğünden ayrılmıştır. Aralık 2013'te Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal SC ile 6 aylık kontrat imzalayarak Katar Ligi'nde görev alan ilk Türk teknik direktör olmuştur. Umm Salal SC'nin El Arabi'yi 1-0 mağlup ettiği ilk maçta takımının başında bulunan Uygun, ardından Lekhwiya SC karşısında 6-1'lik galibiyet elde etmiştir. Ancak, 13 Aralık 2016 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Günümüzde Bülent Uygun, Süper Lig temsilcisi Gaziantepspor'un teknik direktörlüğünü yürütmektedir.