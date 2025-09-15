Uzmanlar, sıcak su, belirli türdeki lekeleri kumaşın liflerine "pişirerek" sabitleyebilir ve çıkmalarını imkansız hale getirebilir.

Lekenin kalıcı hale gelmesini önlemek için, ilk müdahalenin her zaman soğuk suyla yapılması gerektiğini vurgulayan Uzmanlar, "Lekelerin yerleşip yayılmasını önlemek için önce soğuk suyla durulayın" tavsiyesinde bulunuyor.

Protein Bazlı Lekeler

En sık karşılaşılan leke türlerinden olan kan, ter, süt ürünleri ve yumurta gibi protein bazlı lekeler, sıcak suyla temas ettiğinde anında "pişer".

Uzman, "Sıcak su bu lekeleri yayabilir ve çıkarılmasını neredeyse imkansız hale getirebilir" diye açıklıyor.

Bu nedenle bu tür lekelerde daima soğuk su ve hafif bir deterjan kullanılmalıdır.

Çimen ve Toprak Lekeleri

Çimen ve toprak, ısıtıldığında protein gibi davranan organik bileşikler içerir.

Tıpkı kan lekesi gibi, bu lekelerin de kumaşa yerleşmesini önlemek için ilk müdahale mutlaka soğuk suyla yapılmalıdır.

Mürekkep ve Boya Lekeleri

Yağ bazlı mürekkepler ve boyalar da sıcak suyla temas ettiğinde dağılarak durumu daha da kötüleştirebilir.

Pigmentin yayılmasını engellemek için, lekeli bölgenin içten dışa doğru soğuk suyla durulanması ve diğer giysilerden ayrı yıkanması tavsiye edilir.

Kırmızı Şarap, Çay ve Meyve Lekeleri

Kırmızı şarap, çay, domates ve bazı meyvelerde bulunan "tanen" adlı doğal bileşikler, sıcak suyla temas ettiğinde kumaşın liflerine kalıcı olarak sabitlenir ve adeta bir boya gibi davranır.

Bu zorlu lekeler için leke çıkarıcılar (hafif bulaşık deterjanı ve beyaz sirke gibi) ve soğuk su en etkili çözümdür.