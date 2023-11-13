Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Tenzile Erdoğan hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Toplumda çevre farkındalığının artırılması, genç nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi, zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması, doğa sevgisi kazandırılması amacıyla yapılan fidan dikim etkinliğine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ve öğrencilerin katılımı ile fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” temasıyla fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında; “Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına ‘Cumhuriyetimize Nefes’ temasıyla gelecek nesillere yaşanılabilir yeşil bir doğa bırakmak amacıyla biz de üniversitemiz kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdik. İnşallah dikilen fidanlarla kampüsümüz daha yeşil bir görünüme kavuşacaktır. Fidan dikim etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üniversitemiz akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Üniversite sahamızı yeşillendirmek amacıyla ağaçlandırma programını icra ettiklerini söyledi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yozgat il genelinde 40 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Vali Özkan, hedeflerinin 1 milyon fidanı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.