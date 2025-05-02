Devlet, 521 milyar TL’yi aşan kamu alacakları için kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci başlattı. Düzenleme, faiz indirimi ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sunuyor.

VERGİ, TRAFİK CEZASI, KYK BORÇLARI DAHİL

Yeni düzenleme ile vergi borçları, trafik ve askerlik cezaları, nüfus cezaları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, belediye alacakları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Yapılandırma kapsamında, borçlara uygulanan faizlerin büyük bölümü silinecek; böylece sadece ana para ödemesiyle borçlar kapatılabilecek.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 90 FAİZ İNDİRİMİ

Peşin ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar için Yurt İçi ÜFE esas alınarak hesaplanan borçlara uygulanan faizlerin yüzde 90’ı silinecek. Bu sayede borçlular, yıllar içinde biriken faiz yükünden büyük oranda kurtulmuş olacak.

48 AY VADELİ TAKSİT SEÇENEĞİ

Peşin ödeme imkanı olmayan vatandaşlar için 48 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Kişiye özel ödeme planları sayesinde borçlar düşük tutarlı aylık taksitlerle ödenebilecek.

5.000 TL ALTINDAKİ BORÇLAR OTOMATİK SİLİNECEK

En dikkat çeken maddelerden biri de vergi dairelerinde kayıtlı 5.000 TL’nin altındaki borçların otomatik olarak silinmesi. Vatandaşların bu haktan yararlanabilmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Silme işlemi vergi daireleri tarafından resen gerçekleştirilecek.

Bu adımla hem vatandaşların kamuya olan küçük meblağlı borç yükü ortadan kaldırılacak hem de bürokratik süreçler önemli ölçüde sadeleşecek.