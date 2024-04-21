Son zamanlarda birçok kişi tarafından Bioderma markasının İsrail malı olup olmadığı ya da boykot edilip edilmemesi gerektiği konusunda sorular gündeme geldi. İşte detaylar...

Bioderma, 1977 yılında eczacı Jean Noel Thorel tarafından kurulmuş ve merkezi Fransa'da bulunan bir markadır. Kökeni itibarıyla Fransız bir marka olan Bioderma, Fransa merkezli bir şirket tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla, Bioderma'nın kökeni İsrail ya da Türkiye gibi ülkeler değildir. Bioderma, Fransa menşeli bir markadır ve bu nedenle İsrail malı değildir.