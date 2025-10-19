19 yaşında olmasına rağmen disiplin, azim ve yaratıcılığıyla dikkatleri üstüne çeken Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Sayısal alandaki başarısıyla akademik çevresinde takdir toplayan Bayraktar, şimdi çok farklı bir kulvarda, müzik sahnesinde kendini kanıtlamaya hazırlanıyor.

"Hayatım boyunca hep zoru seçtim ve başardım, Big5’ta da aynısı olacak" sözleriyle kararlılığını ortaya koyan genç yetenek, sosyal medyada gündeme oturdu.

23 Ekim’de izleyiciyle buluşacak olan Big5 Hazırlık Sezonu, Türkiye’nin müzik sahnesine yön verecek genç yetenekleri ekranlara taşıyor. Bu sezon, sadece yarışma değil; aynı zamanda bir dönüşüm süreci olacak. Katılımcılar, mentorluk desteğiyle kendilerini geliştirirken, izleyiciler de yepyeni seslerin doğuşuna tanıklık edecek. Müziğin manifestosunu yeniden yazmaya hazırlanan Big5, ikinci sezonuyla daha iddialı, daha yenilikçi.