Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde Enez istikametinden Keşan istikametine giden A.H. (469 yönetimindeki 59 AJG 569 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi Keşan Şubesi önüne geldiği sırada kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, yolun solunda bulunan su kanalındaki yükseltiye çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.H, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA