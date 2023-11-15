Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beşiktaş Kulübü'nde son günlerde yaşanan gelişmeler, futbolcu Burak Yılmaz'ın ayrılığıyla daha da çetrefil bir hal alıyor. Disiplin Kurulu'na verilen dilekçe ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş'a 2021 yılında kulüp üyeliği kazanan ve üyelik kartını Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elinden alan Burak Yılmaz, yaptığı açıklamaların ardından Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu Akın, "İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." diyerek konuya olan hassasiyetini vurguladı. Beşiktaş camiasını sarstığı söylenen Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu olurken, Disiplin Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.