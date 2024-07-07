Berkin Gökbudak, Türk iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden biri olarak tanınır.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in eşi olarak bilinen Gökbudak, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine iş dünyasında başlayan Gökbudak, çeşitli sektörlerde yöneticilik ve danışmanlık yaparak geniş bir deneyim kazanmıştır.

2021 yılından bu yana Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Hanssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Lideri olarak görev yapan Gökbudak, hematoloji alanında şirketin faaliyetlerini başarıyla yönlendirmektedir. Öncesinde Bayer ve Alliance Healthcare gibi önemli şirketlerde çeşitli pozisyonlarda bulunmuş ve kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

Berkin Gökbudak'ın iş yaşamı kadar özel hayatı da medyanın ilgisini çekmektedir. Ünlü oyuncu Aslı Enver ile mutlu bir evliliği bulunan Gökbudak, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biridir.