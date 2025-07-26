Belediye binası önündeki programın ardından Sarıaslan için Yenifakılı Çarşı Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Musa Sarıaslan, dualarla toprağa verildi.

Kaza Nasıl Olmuştu

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın kullandığı 66 DN 100 resmi plakalı araç kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Araç tarlada yaklaşık 150 metre gittikten sonra birkaç kez takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ünsal Suveren ve Saim Dağ ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.