İçişleri Bakanlığı, 9 günlük bayramı tatili öncesinde 14-16 Haziran tarihleri arasında 81 ilde tanker, kamyon ve çekici cinsi araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. 14-16 Haziran tarihleri arasında 81 ilde tanker, kamyon ve çekici türü araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMA AMACI

Bakanlık, bayram tatiline 2 gün kala alınan bu kararla kazaları önlemek ve trafik yoğunluğunu minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor. Yasağın başlangıç ve bitiş saatleri ise 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 ile 16 Haziran Pazar günü saat 05.00 arasında olarak belirlendi.

YASAĞIN KAPSADIĞI YOLLAR

İçişleri Bakanlığı'nın yasağı getirdiği yollar şu şekilde sıralandı:

D100 Karayolu ve Anadolu (O4) Otoyolu Batı–Doğu istikameti

D575 Karayolu (Yalova ilinden itibaren)

D650 Karayolu (Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren)

D655 Karayolu (Düzce ilinden itibaren)

D750 Karayolu (Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren)

D755 Karayolu (Karabük ilinden itibaren)

D765 Karayolu (Çankırı ve Kastamonu illerinden itibaren)

D795 Karayolu (Çorum ilinden itibaren)

Ankara - Kırıkkale - Samsun istikameti (Ankara, Amasya, Çorum, Kırıkkale illerinden itibaren)

Antalya ili istikameti (Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Sakarya ve Kütahya illerinden itibaren)

İzmir ili istikameti (O5 Otoyolu, D300 ve D550 Karayolları)

Yasaktan Muaf Tutulan Araçlar

Ancak, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla bazı araçlara istisna getirildi. İlaç, tıbbi malzeme, kurbanlık hayvan, akaryakıt, yaş sebze/meyve, dondurulmuş gıda, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıda maddeleri, canlı ve kesme çiçek, posta/süreli yayın taşıyan tanker, kamyon ve çekici türü araçların seyirlerine izin verilecek.